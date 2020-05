Setién manda equipe do Barça assistir partidas recentes durante confinamento

Setién não quer que os jogadores do Barcelona se desconectem do futebol neste confinamento. Portanto, ele sempre os lembra de continuar vendo os encontros como um método de desconexão e de continuar aprendendo.

De acordo com o 'AS', a tabela de exercícios físicos personalizados que os técnicos enviam a todos os jogadores inclui a visualização de partidas, principalmente as que foram disputadas recentemente.

E eles têm mais de uma razão para isso: que o jogador de futebol possa reproduzir o mesmo movimento que está vendo e internalizá-lo, que possa extrapolá-los em ações de jogo de 10 a 20 segundos e como motivação psicológica, para se distrair no confinamento.

Quique Setién mantém contato com seus jogadores através de vídeo-chamadas, individualmente ou em grupos. Essas conversas fazem parte do plano como ajuda psicológica e o treinador já convocou uma em 14 de abril.

Os jogadores do Barça realizam quatro sessões de trabalho por semana, divididas em três partes: 20 minutos de atividade cardiorrespiratória, 30 minutos de cargas de trabalho neuromusculares e tendíneas e, finalmente, exercícios com a bola.