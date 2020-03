Setién piora os números de Griezmann

Griezmann ainda não exibiu a sua melhor versão no Barcelona. O 'Principito' não é tão decisivo como foi no Atlético de Madrid, mas com Setién ainda menos. Marcou somente um gol em LaLiga desde a chegada do novo treinador; com Valverde, marcou sete.

Sob o comando do ex-treinador os gols foram divididos em 19 partidas, uma média de 0,36 bolas na rede por atuação. Com o novo preparador, o número baixou para 0,12 por jogo.

Em outras competições sim que o francês marcou. Dois gols contra o Ibiza na Copa do Rei, que fizeram com que os 'culés' não caíssem prematuramente no torneio. Embora tenham sido eliminados para o finalista Athletic de Bilbao.

Na Champions, só um gol, mas que foi vital para os interesses da equipe. Foi contra o Napoli e evitou a derrota azulgrana fora de casa.