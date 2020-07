Setién repete os convocados para o dérbi da Catalunha

Não há novidades na lista de convocados do Barcelona para o jogo contra o Espanyol. Quique Setién convocou os mesmos 23 jogadores que estavam no jogo contra o Villarreal no último domingo.

Junior Firpo, que não viajou para Castellón devido a uma lesão de última hora, está fora da convocação. Assim sendo, Jordi Alba continuará sendo o titular nos onze do Barcelona.

Setien poderia optar por colocar seu tridente de volta no ataque. Contra o Villarreal, Griezmann tirou um peso de suas costas e jogou um ótimo jogo, e agora terá a chance de repetir o feito.

A categoria de base é novamente a protagonista da lista do Barça. Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araújo, Morer, Monchu e Cuenca estão entre os 23 escolhidos.

Além dos jogadores da base, a lista é completada por: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto e Arturo Vidal.