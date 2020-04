Setién reúne a equipe em uma chamada de vídeo

O Barcelona passa por momentos delicados. O clube do Camp Nou vive uma verdadeira combustão nos seus bastidores após a demissão em massa de membros da diretoria.

Enquanto Bartomeu tenta colocar as coisas em ordem e organizar a sua equipe de trabalho, Quique Setién resolveu se reunir com todos os seus jogadores, conversar e mostrar união nesse momento difícil.

A chamada de vídeo durou uns 40 minutos e não foi abordado tantas vezes o assunto dos treinamentos. O tom foi mais informal, tranquilo e amistoso.

O Barcelona explicou a reunião pelas redes sociais por meio de um comunicado no qual recordou que Setién e o corpo técnico estão em contato com todos os jogadores individualmente.

"É bom lembrar que Quique Setién continua mantendo reuniões individuais com cada um dos jogadores do elenco. Os jogadores mantêm contato permanente com os preparadores físicos do clube", explicou a entidade.