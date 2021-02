Ele é filho de Agüero, neto de Maradona e afilhado de Messi, mas o seu ídolo é...Jamie Vardy

Ser filho de Sergio Agüero, neto de Maradona e afilhado de Messi parece não condicionar muito na hora de ter um ídolo dentro de campo.

De acordo com o atacante do Manchester City, no documentário 'All or Nothing' sobre o time azul de Manchester, o seu filho, Benjamin Agüero, é um fanático de... Jaime Vardy.

"Meu filho me pediu a camisa dele. Me escreveu uma mensagem perguntando por ela. É um fenômeno", comentou Agüero após uma partida entre a equipe de Guardiola e os 'foxes' na temporada 2018-19.

Mas Vardy parece não ser único: "Benja sempre gostou muito do futebol de David Silva e agora também fala muito de Kylian Mbappé. Ele adora os jogadores que tratam bem a bola", completou.