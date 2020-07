Sevilla busca uma marca histórica em seu último jogo na LaLiga

O Sánchez-Pizjuán abre este fim de semana para receber o Valencia. E os de Lopetegui só pensam em ganhar.

Porque, se ganharem, baterão o recorde de jogos invictos. Em 2006, eles não perderam de 2 de abril (2-1 no campo do Betis) até 24 de setembro (2-1 contra o Atlético em Madri). Uma sequência idêntica em número de jogos que os andaluzes agora têm.

Uma semana depois de perder para o Celta, os de Lopetegui conquistou sete vitórias e alguns empates na Liga, além de outros dois empates contra o romeno Cluj na Liga Europa, o que lhe permitiu passar a rodada graças ao duplo valor de gols fora de casa.

Em uma única temporada, o atual clube de Lopetegui bateu o recorde de 15 partidas realizadas pela equipe liderada por Unai Emery na temporada 2014-15, quando permaneceu invicto entre 22 de fevereiro (4-3 precisamente em Anoeta) e 2 de maio (2-3 em casa contra o Real Madrid).

A visita do Valencia é uma ameaça aos recordes do Sevilla, que tem chances de terminar o campeonato em terceiro, já que a equipe que venceu em seus dois últimos jogos em Sánchez-Pizjuán: 0-1, com um gol de Parejo, na ultima temporada; e 0-2, com um doblete de Rodrigo, na anterior.