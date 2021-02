Sevilla irá para o jogo de volta com tranquilidade

O jogo de ida da Copa do Rei era a oportunidade perfeita para os de Koeman saírem com vantagem em busca do título dessa competição que é todo um fetiche para o Barcelona, mas o 1º tempo tinha outros planos.

O jogo começou com o Barça tendo mais posse de bola, mas com um ritmo lento com ambas as equipes se estudando e arriscando pouco.

As equipes arriscavam com lançamentos longos ou cruzamentos na área, mas as zagas fizeram um bom trabalho.

A primeira grande chance do Barça chegou cedo, ainda aos 10 minutos e com Leo Messi: Griezmann deu uma cavadinha para o argentinoque o deixou na cara do gol e o craque teve seu chute parado por Bono, que fez uma bela defesa com o pé esquerdo.

A resposta veio pouco tempo depois com Koundé: o jogador recebeu de Suso na área e chutou cruzado rasteiro, sem força e a bola acabou tirando tinta da trave.

E por falar em Koundé, foi a vez do primeiro chute a gol do Sevilla. E foi o suficiente para a equipe abrir o placar. Koundé recebeu na intermediária, se livrou de dois, entrou na área e chutou uma bomba no canto. Golaço para o time da casa.

Messi tentou responder à altura. Ele recebeu na intermediária, tentou chutar, mas a bola foi fraca e direto para as mãos do goleiro.

Os de Koeman continuaram com maior posse de bola, com Dembélé bastante acionado, mas faltava espaço para infiltração.

Nos minutos finais da primeira metade, foi a vez de Ter Stegen brilhar: Escudero soltou uma bomba da entrada da área cheio de feito para obrigar o goleiro espalmar para escanteio.

Porém, a primeira metade chegou ao fim com 1 a 0 apenas no placar e um Sevilla que ia se encaminhando a um jogo de volta que começaria com vantagem no placar geral.

No 2º tempo, o Barça voltou mais agressivo, com Messi arriscando da intermediária e tendo seu chute bloqueado. Logo depois, o argentino disparou, se livrou do marcador e chutou da meia-lua. Bono precisou ir no canto para fazer uma boa defesa.

O camisa 10 do Barça foi o grande nome ofensivo de sua equipe, tendo boas chances ao pegar sobra de cruzamentos, aproveitando um Sevilla que ia se resguardando para valorizar a vantagem que levava no placar até o momento.

E quando o Barcelona não esperava, veio o segundo gol do Sevilla. Rakitic recebeu longa enfiada, ficou na cara do gol sozinho aproveitando um escorregão de Umtiti e chutou cruzado uma bomba que foi direto no fundo do gol. É a lei do ex funcionando com o camisa 10 da equipe da casa.

Foi um balde de água fria em um time de Koeman que estava pressionando bastante, mas não conseguia balançar a rede. Nos minutos finais, Messi quase conseguiu fazer um golaço de falta. O argentino cobrou uma falta rasteira no canto e Bono salvou com a ponta dos dedos.

Com o resultado final, o Sevilla consegue uma ótima vantagem para o jogo de volta, que será no Camp Nou e decidirá o finalista da Copa do Rei.