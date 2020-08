Sevilla, o clube com mais finais europeias neste século

O Sevilla, que neste domingo eliminou o Manchester United na semifinal da Liga Europa disputada na Alemanha, fará sua décima primeira final continental na próxima sexta-feira, tornando-se o clube que mais tem decisões de títulos europeus no século 21.

O time espanhol venceu as cinco finais do torneio disputadas entre 2006 e 2016, o que deu o direito de disputar o a mesma quantidade de Supercopas da Europa, das quais venceu a primeira e perdeu as quatro seguintes.

Até garantir a vaga nesse domingo, o Sevilla estava empatado na estatística com o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões em 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018, títulos que o levaram a disputar cinco Supercopas, das quais venceu as quatro primeiras e perdeu a última.

Desde a temporada 2000-01, o Liverpool é o terceiro clube mais frequente nas finais continentais, com nove partidas: a Liga dos Campeões em 2005, 2007, 2018 e 2019; a Liga Europa em 2001 e 2016, quando perdeu justamente para o Sevilla; e a Supercopa em 2001, 2005 e 2019.

Dois outros espanhóis, Barcelona e Atlético de Madrid, continuam entre os times do topo desta lista de finais europeias durante o século 21, com oito decisões cada.