Sevilla, o 'culpado' da erupção de Haaland

Haaland e uma ajuda inesperada do Sevilla. AFP

Erling Braut Haaland terminou por explodir no RB Salzburgo e parte disso foi com a ajuda do Sevilla, já que os sevilhanos contrataram Dabbur, por aquele então titular na equipe austríaca, e esse movimento permitiu ao norueguês ser titular indiscutível e mostrar seu futebol para o mundo.