Sevilla ou Betis: quem manda na história do dérbi de Sevilha?

Sevilla e Betis já se encontraram em inúmeras ocasiões. Neste 11 de junho, será em uma ocasião especial, reabrindo a cortina dos palcos da LaLiga após a interrupção forçadad pela Covid-19.

Nos 125 dérbis disputados até o momento, desde o empate por 3 a 3 a três da Copa de 1928 até 2 a 1 de novembro para o Sevilla fora de casa, o alvi-rubro obteve 57 vitórias (45,6%), enquanto o Betis teve 30 vitórias (24%) e houve 38 empates (30,4%).

Essa relação inclui 97 duelos na Primeira Divisão (45 vitórias do Sevilla, 22 do Betis e 30 empates), oito na Segunda Divisão (duas vitórias do Sevilla, três do Betis e três empates), 18 na Copa (nove vitórias do Sevilla, quatro do Betis e cinco empates) e dois em competições européias, com uma vitória para cada um, com classificação do Sevilla nos pênaltis.

Os jogos disputados na casa do Sevilla - local da partida desta semana - também apresentam um saldo favorável para os alvi-rubros, que venceram 36 de 62 confrontos (58%). Houve 16 vitórias 'verdiblancas' (25,9%) e 10 empates (16,1%).