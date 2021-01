Sevilla recusa oferta de 30 milhões de euros por En-Nesyri

A imprensa inglesa replicou uma suposta oferta do West Ham para a contratação do jogador do Sevilla, Youssef En-Nesyri, uma oferta que os andaluzes teriam rejeitado imediatamente.

Ao que parece, de acordo com uma publicação exclusiva do 'The Athletic', os ingleses, que continuam a vasculhar o mercado de transferências de inverno em busca de reforços, teriam posto os olhos no jogador do clube espanhol nas últimas horas.

O referido meio indica que a oferta do West Ham seria de 25 milhões de euros fixos mais outros 5 milhões em variáveis, um total de 30 milhões para a contratação do atacante marroquino que o Sevilla teria rejeitado.

Os 'hammers' veriam no ex-jogador do Leganés o homem ideal para substituir Sebastien Haller, que acaba de aterrizar no Ajax, equipe com a qual assinou até 2025.