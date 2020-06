Sevilla retoma o futebol espanhol com vitória no dérbi

A retomada do futebol espanhol após a parada forçada pela pandemia colocou frente a frente rivais eternos em diferentes situações no Campeonato Espanhol. Os times entraram em campo diante da 'nova normalidade', com cantos da torcida local reproduzidos no sistema de som e com os cuidados contra contágio sendo respeitados, com máscaras e distância de segurança para quem não estava em campo.

De um lado, estava o Sevilla de Julien Lopetegui ocupando a terceira colocação (47 pontos) e querendo manter sua vaga na próxima Champions League. Do outro, o Real Betis treinado por Rubi no 12º lugar (33 pontos) e ainda sonhando com uma vaga para a Europa League.

A partida começou com amplo domínio do time da casa, que demonstrou ter o ímpeto ofensivo desde o início. As linhas avançadas abafaram a saída de bola dos visitantes e mantiveram os anfitriões no campo adversário durante a maior parte do primeiro tempo.

A primeira chance real partiu de Ocampos. Em jogada pela esquerda, ele consegui encontrar espaço e disparar uma bomba no travessão. Em seguida, cabeçadas de Koundé e Munir se somaram entre os lances de perigo contra o goleiro Joel.

Somente após 38 minutos de insistência do Sevilla e de resistência dos visitantes, o Betis tentou sua primeira finalização - seria a única na etapa inicial. Foi com Canales, que arriscou de muito longe, mas a bola subiu mais do que deveria e não chegou a assustar.

O time comandado por Rudi conseguiu chegar ao intervalo sem desvantagem no placar, após enfrentar um primeiro tempo de muita pressão do time da casa, que arriscou seis finalizações, mas só duas foram em direção à meta.

A segunda etapa começou com o time de Lopetegui novamente em cima. Após jogada pela esquerda e cruzamento, a bola ficou viva na área do Betis, escapou dos pés de Joan Jordán dentro da área e acabou em finalização de Munir exigindo boa defesa de Joel.

A pressão surtiu efeito aos 55 minutos, em mais uma bola alçada. Em disputa no alto, De Jong caiu após contato de Marc Bartra e cometeu pênalti. Após análise do VAR, a decisão inicial foi confirmada e Ocampos cobrou no canto oposto ao escolhido pelo goleiro para dar vantagem ao Sevilla.

Seis minutos após abrir o placar, o Sevilla ampliou com Fernando em nova jogada aérea. O volante brasileiro aproveitou desvio com toque de letra de Ocampos após cobrança de escanteio e cabeceou para dentro, dificultando a já difícil situação do Betis.

A postura mais ofensiva do time do Betis nos minutos finais não foi suficiente para reverter ou diminuir a vantagem do time anfitrião, que afastou as tentativas da reta até acabarem os acréscimos.

Com o resultado, o Sevilla segue no terceiro lugar e soma 50 pontos, seis a menos que o Real Madrid, oito de distância do Barcelona e sete a mais que a Real Sociedad. Já o time de Rubi continua na 12ª posição com 33 pontos.

Na próxima segunda-feira, o time de Lopetegui recebe o Levante pela 29ª rodada e o Real Betis recebe o Granada.