Shakhtar vence de novo e afasta o Real Madrid das oitavas

O Real Madrid chegou Estádio Olímpico de Kiev precisando de uma vitória para garantir antecipadamente sua vaga nas oitavas de final e, com novidades na escalação como a presença de Casemiro no banco de reservas, foi superior no primeiro tempo contra um Shakhtar Donetsk com seis brasileiros entre os titulares.

O time ucraniano começou a partida demonstrando estar disposto a ditar o ritmo e manter o volume de jogo no campo de ataque. No entanto, essa era a mesma postura da equipe de Zinedine Zidane.

Os dois iniciaram com o ímpeto ofensivo, mas foi o Real Madrid quem dominou a primeira etapa e criou as melhores oportunidades.

Logo aos quatro minutos, Asensio acertou a trave de Trubin após bom passe de Benzema. O camisa 11 ainda teria a outra grande chance, exigindo grande defesa do goleiro.

Além de Asensio, Benzema e Nacho tiveram finalizações contra o time local, que chegou poucas vezes com perigo à área adversária e não deu trabalhou a Courtois antes do intervalo.

O segundo tempo começou como o primeiro, com ambas as equipes tentando chegar ao gol. Após chances de Nacho e Benzema, o Shakhtar finalmente teve um chute a gol. Taison quase abriu o placar ao receber nas costas da zaga e exigir uma defesa difícil do goleiro belga aos 52 minutos.

Quatro minutos depois, um erro grosseiro entre Varane e Mendy dentro da área facilitou o trabalho de Dentinho para dar início à vitória. O lateral do Real Madrid cortou passe dentro da área e a bola passou pelo lado de Varane, que não afastou, deixando o brasileiro livre para chegar batendo de primeira.

Ao contrário da etapa inicial, o time de Zidane não conseguiu assumir o controle da partida e teve dificuldades para superar a marcação adversária. Enquanto pressionava com insistentes cruzamentos e chutes de fora da área, deixava espaço para contra-ataque. Foi assim que a equipe da casa fechou o placar.

Em jogada veloz, Solomon recebeu pela esquerda, carregou até a entrada da área, puxou para o pé direito e soltou a bomba rasteira no canto direito de Courtois. O cronômetro já marcava 81 minutos, restando tempo insuficiente para os espanhóis evitarem a derrota.

Com o resultado, o Shakhtar empata com o Real Madrid em pontos. Ambos têm sete, mas o time da Ucrânia leva a melhor no primeiro critério de desempate, o confronto direto - o primeiro duelo teve vitória ucraniana por 3 a 2 na Espanha.

O Borussia Monchengladbach, que recebe a Inter de Milão nesta terça-feira, garante a primeira vaga do grupo B se derrotar os italianos. Caso isso aconteça, o time de Zidane precisa pontuar contra os alemães na próxima quarta-feira e torcer para o Shakhtar não derrotar a Inter de Milão.