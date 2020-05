Shanghai Shenhua se recusa a estender o empréstimo de Ighalo

Ighalo caiu no gosto do Old Trafford. O ex-atacante do Watford e Granada, entre outros, tornou-se referência no Manchester United quando Marcus Rashford se lesionou.

Os 'demônios vermelhos' tiveram um grande problema. A Sky Sports informou que o empréstimo de Ighalo termina no final de maio, a tempo de voltar ao início da Liga Chinesa no início de julho.

Isso significa que, com a Premier League oficialmente voltando em junho, o Manchester United não poderá contar com os serviços de Ighalo. Um problema sério que Solskjaer encontrou.

A intenção dos 'demônios vermelhos' é manter o nigeriano. Mas, por sua vez, encontraram a recusa do Shanghai Shensua em prolongar a transferência.

Apenas uma venda, acima de 24 milhões de euros, permitiria a Ighalo terminar a temporada no Manchester United e assinar as próximas campanhas.