VÍDEO: Shaylon vê como 'normal' cobrança dos torcedores do Goiás

Shaylon chegou ao Esmeraldino e já fez sua estreia na derrota para o Fluminense, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Em sua primeira entrevista como jogador do Goiás, ele projetou os próximos duelos, contra Atlético-MG e Flamengo.

O meia-atacante emprestado pelo São Paulo ainda comentou sobre a pressão que existe no clube em função da situação na tabela - confira no vídeo acima. Com nove pontos conquistados em onze jogos (três partidas estão atrasadas), o Goiás é o lanterna.