Sheik do Almería doará 200.000 euros para cidade comprar vacinas de COVID-19

O dono do Almería, Turki Al-Sheikh anunciou que já se recuperou de uma "angustiante doença" e que, para devolver o apoio recebido, doará 200.000 euros para que a cidade compre vacinas de COVID-19.

"Depois de todo o apoio recebido, aqui estou. Me recuperei e quero devolver um pouco do que recebi, por isso, irei doar 200.000 euros para comprar a vacina de COVID-19. O prefeito de Almería nos ajudará a distribui-la na nossa cidade. Vocês estão no meu coração", disse Al-Sheikh em um comunicado.

O magnata saudita comprou o Almería em agosto de 2019 com o objetivo de recolocar o clube na elite do futebol espanhol. Nas últimas semanas, Al-Sheikh informou que estava nos Estados Unidos para se tratar de uma doença não revelada.