Sheik do Almeria perde partida e também a televisão

O presidente do Almería, Turki Al-Sheikh, demonstrou que não aceita muito bem a derrota, nem sequer em um vídeo game. No meio do jogo, ele errou na cara do gol.

Com o atacante sozinho na frente do goleiro, o chute foi para fora, e o presidente do Almeria perdeu a paciência e a televisão.

Isso mesmo, Turki Al-Sheikh lançou o controle do jogo na tela da TV que acabou no chão, diante do olhar atônito do seu companheiro de partida.