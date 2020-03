Shevchenko compara coronavírus com tragédia nuclear de Chernobyl

O novo coronavírus pegou o mundo de surpresa. Ninguém esperava que o COVID-19 poderia trazer tanta destruição. Agora, governos de todo o mundo lutam contra o avanço do inimigo invisível

O futebol, como não poderia ser diferente, também sofre as consequências do vírus e a bola não rola pelo mundo enquanto as ligas estão paralisadas e os jogadores em isolamento.

Andriy Shevchenko, ex-jogador de clubes como Milan e Chelsea, entre outros, falou sobre a atual situção que vivemos e comparou o que está acontecendo no mundo com a tragédia nuclear de Chernobyl.

"A única solução é respeitar as regras do governo, que é ficar em casa e dar aos médicos a oportunidade de fazer seu trabalho, que é realmente enorme. Eles e as enfermeiras, muitas vezes voluntárias, são os heróis do nosso tempo. Devem ser agradecidos por tudo o que estão fazendo", disse o ucraniano.

O ex-atacante nasceu em uma cidade próxima a Prypiat, onde estava localizada a usina nuclear de Chernobyl.

"Sim, vivi um momento muito parecido com este, quando eu tinha nove anos. Repito, a única coisa que precisamos fazer é fazer é evitar comportamentos estúpidos. Nenhum de nós pode ter certeza de que não contraiu o vírus. Não devemos sair, não devemos pensar apenas em nós, mas acima de todas as pessoas para as quais a infecção seria um problema maior", revelou.

Com uma passagem pelo futebol italiano, a lenda ucraniana manda um recado ao país da Velha Bota: "Quero saudar a todos os italianos, estou com vocês. Precisamos ter todos a mesma esperança até que as coisas melhorem. Vamos lá Itália, todos sairemos disso juntos", finalizou.