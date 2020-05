Shevchenko quer voltar ao Milan como treinador

Shevchenko quer voltar ao Milan. Assim confirmou o treinador da Seleção Ucraniana, que se vê preparado para assumir o desafio de comandar o clube 'rossonero' em um futuro próximo.

"O Milan sempre estará no meu coração, tenho muito carinho por seus torcedores. Vamos ver quando e se isso acontecerá no futuro, mas um dos meus objetivos é ser rossonero novamente", disse o ucraniano ao 'MilanNews'.

No entanto, Shevchenko reforçou o compromisso com a Seleção do seu país. "Por enquanto, estou pensando apenas na Ucrânia. Estou focado na seleção", assegurou.

"Nesse momento, o mais importante é terminar esssa temporada. Depois vamos ver o que acontece e qual será o futuro do Milan", explicou.

'Sheva' está no comando da Seleção Ucraniana desde a final da Eurocopa de 2016, quando substituiu Mykhaylo Fomenko.