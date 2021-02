Show de Mbappé agita o madridismo e Florentino chega aos 'trending topic'

O Barcelona queria se aproveitar dos desfalques do PSG na partida de ida das oitavas de final da Champions, mas esbarrou em um Mbappé estelar em pleno Camp Nou.

O 'hat-trick' do francês para cima de Messi e companhia levou as redes sociais à loucura. O madridismo se empolgou e o sonho de ver Mbappé no Bernabéu está ainda mais forte.

No Twitter, Florentino Pérez entrou nos 'trending topics', a torcida merengue pedia a contratação do camisa '7' do PSG.

O futuro de Mbappé continua em aberto. O jovem atacante ainda não renovou e o seu contrato é válido até junho de 2022.