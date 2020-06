A Ekstraklasa é o nome oficial do Campeonato Polonês. No ranking da UEFA, ele está atualmente no 29º lugar e conta com 16 equipes.

A partir de hoje, o campeonato se uniu à Dugout e você ficará por dentro dos lances mais incríveis que acontecem no futebol da Polônia e, no vídeo acima, você confere o show que a torcida dá quando seus times estão em campo.