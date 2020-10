Klopp e as entrevistas que mais parecem um show

Conhecido não só por seu trabalho como técnico, Jurgen Klopp também dá um show a parte nas entrevistas coletivas. O atual treinador do Liverpool já protagonizou momentos hilários, que ficaram marcados não só para os torcedores, como também para os jogadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com o alemão. Mats Hummels é um deles.

O zagueiro, que foi treinado por Klopp no Borussia Dortmund até 2015, relembrou o senso de humor do treinador e destacou que o atual chefe Lucien Favre tem uma abordagem notavelmente diferente - mas isso não é necessariamente uma coisa ruim.

“Após sete anos de coletivas de imprensa com Klopp aqui em Dortmund, nos acostumamos com o fato de que não era realmente uma coletiva de imprensa, mas um show de comédia”, disse Hummels à 'Sky Sports'.

“Favre não quer revelar tanto e pode ser bastante retraído, mas se você está procurando entretenimento, deve procurar o ProSieben [uma rede de televisão alemã] às 20h15.”, concluiu.

Após estrear com derrota para a Lazio por 3 a 1 na Champions League, o Borussia Dortmund busca a recuperação contra o Zenit nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), enquanto o Liverpool do técnico Klopp vem de vitória sobre o Ajax por 1 a 0, e se prepara para encarar o Midtjylland nesta terça (27), às 17h (de Brasília).

Confira alguns momentos cômicos de Klopp

Cueca da marca de CR7

Para diminuir a pressão e animar os jogadores do Liverpool no duelo contra o Real Madrid na final da Champions League em 2018, o técnico deu as orientações usando uma cueca da marca de Cristiano Ronaldo, de acordo com o meia Wijnaldum.

"O Klopp fez uma palestra de motivação para o jogo com a camisa enfiada em uma cueca boxer da marca de Cristiano Ronaldo. Todo o elenco caiu na gargalhada e foi uma situação que quebrou o gelo", disseo jogador holandês ao 'The Athletic'.

Pode atrasar o aluguel?

Klopp alugou a casa Brendan Rodgers em Liverpool e resolveu brincar com a situação quando, antes da visita crucial do Leicester ao Manchester City na temporada passada (os Reds precisavam torcer pelo tropeço do rival), brincou que não pagaria o aluguel caso a equipe de Rodgers fosse derrotada.

"Eu posso? Na Alemanha isso não é possível, mas se na Inglaterra for então me diga!".

Schalke 04 - a ironia

Quando questionado por um torcedor do Schalke 04 - o grande rival do Borussia Dortmund - qual é o segredo para vencer a Bundesliga, ele foi direto: “como você explica a uma pessoa cega qual é a cor?”.