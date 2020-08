VÍDEO: Sidcley e Cássio analisam empate contra o Grêmio

O Corinthians visitou o Grêmio nesse fim de semana pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e escapou de uma derrota após o Tricolor perder várias chances de gol, inclusive com pênalti desperdiçado por Diego Souza. Com isso, a equipe de Tiago Nunes soma seu primeiro ponto, faltando recuperar a partida adiada da primeira rodada, quando o time disputava a final do Paulista.

Confira o vídeo com as entrevistas de Sidcley e Cássio, que comentaram o resultado. A próxima partida do Timão será às 21h30 (horário de Brasília) da quarta-feira, em casa, contra o Coritiba.