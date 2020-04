VÍDEO: intervalo no bom ano do Olympique de Marseille

O Olympique de Marseille vive uma boa temporada, mas interrompeu a campanha devido à crise do coronavírus tendo o time estrelado do PSG com vantagem larga na disputa do título francês.

Após 28 rodadas, a equipe ocupa a segunda colocação na tabela da Ligue 1 com 56 pontos, 12 a menos que o time do Parque dos Príncipes. Uma tarefa dura para ser superada após a incerta retomada do futebol.

Em meio ao isolamento social exigido pela pandemia, os jogadores seguem mantendo a forma com exercícios caseiros.