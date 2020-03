Silas confirma saída do Sporting

A partida desta terça-feira foi o último de Jorge Silas no banco do Sporting Portugal. Isto havia sido adiantado por 'A Bola', que disse que o clube havia pedido ao técnico um último favor de estar à frente do time nesta rodada.

A passagem do técnico no grande português acabou com derrota por 3 a 1 contra um Famalicão que segue crescendo na competição em busca de uma vaga para as competições continentais.

"Além do resultado de hoje, gostaria de pedir desculpa aos sportinguistas porque, honestamente, acho que o Sporting e a história do Sporting exigem muito mais do que isto e todos temos que assumir as nossas responsabilidades", introduziu suas declarações na coletiva de imprensa.

Ele prosseguiu anunciando sua saída: "Aproveito para dizer aqui que este é o meu último jogo à frente do Sporting. Gostaria de aproveitar para agradecer a oportunidade que me foi dada e a oportunidade que tive de aprender muito".

"É uma decisão pensada. Foi pensada logo a seguir ao jogo na Turquia e tomada na sexta-feira. Sem volta atrás, por várias razões que não vou referir aqui, acrescentou.

Ainda em sua despedida, falou sobre seu sucessor, Rúben Amorim: "O Rúben será um grande treinador. É jovem, como eu, e temos muito para aprender. Vai precisar da ajuda de todos. Vem para um desafio enorme e, como amigo e ex-colega dele, desejo-lhe o melhor. Este é um desafio para gente de coragem por todo o contexto que é difícil, como todos sabemos. Como treinador, já todos sabem que vem para aqui um grande treinador, sem dúvida», disse em conferência de imprensa".