Simão também vê João Félix conquistando uma Bola de Ouro

Em uma declaração dada à 'BTV', Simão Sabrosa falou como era seu tempo no Barcelona quando jovem e também apreciou o tempo de João Félix no Atlético de Madrid.

O português comentou sobre o seu compatriota: "Acho que ele pode chegar a levantar uma Bola de Ouro. Ele está em fase de adaptação, não é fácil. A maneira de jogar do Atlético é diferente da do Benfica e os primeiros meses não foram fáceis. Sei que incomoda sua substituição, mas ele tem que aproveitar a oportunidade para vencer, tem que pensar no time. Ele tem que estar fresco para atacar no time de Simeone".

E lembrou-se de sua estadia no Camp Nou: "Guardiola, Figo, Kluivert, De Boer... Se olharmos para esse time, quase todos são treinadores, jogar com Figo, o grande ídolo, foi fantástico. Foi a minha maior dificuldade, sendo ponta pensei: 'onde vou jogar?', por um lado, Figo, por outro Rivaldo, tive que esperar que eles fossem penalizados ou precisassem descansar".

"Foram dois anos fantásticos, passei muito tempo com Rivaldo e as conversas com Guardiola foram ótimas. Ele já tinha um senso tático, assumiu um papel e me disse os movimentos que eu deveria fazer sem bola. No avião, sentei no meio de Figo e Guardiola e já tinha livros de futebol. Ele lia muito", acrescentou.

"Ele tinha 19 anos, eu não tinha o que falar no meio desses dois. Terminei um treinamento cansado e Rivaldo me pediu para treinar com ele, porque ele queria mais, eu não podia dizer não", disse ele.