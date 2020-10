Simeone, a fonte secou?

O torcedor 'colchonero' ficou empolgado com a estreia do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol com uma goleada por 6 a 1 pra cima do Granada.

A chegada de Suárez, que marcou dois gols na estreia, e o bom desempenho do ataque encheram de esperanças um clube que estava orfão de gols desde a saída de Griezmann para o Barcelona.

No entanto, parece que a temporada do Atlético de Madrid não será toda essa maravilha que a estreia deu a entender. Nesse sábado, contra o Villarreal a equipe de Simeone mostrou bastante dificuldade para criar.

O 'Cholo' começou a partida com João Félix e Luis Suárez no comando do ataque. A proposta de Unai Emery era se defender e buscar o resultado em um contra-ataque, apostando na velocidade de Estupiñán e Moi Gomez.

O 'Submarino Amarelo' se defendeu com os seus dez homens no campo de defesa. Uma postura que incomodou bastante do Atlético, que até tinha a bola, mas não conseguia buscar espaços e superar a parede amarela.

E acredite se quiser, quem teve as melhores chances de gol da partida foi o Villarreal, com Mario Gaspar, uma no primeiro tempo e outra no segundo, que terminaram com importantes defesas de Oblak.

Do lado do Atlético podemos destacar Oblak, Thomas e Renan Lodi como os melhores do duelo. Já do lado do Villarreal o nome do jogo foi Gerard Moreno, que parecia se multiplicar e aparecer em todos os setores do campo.

O Atlético chegou ao segundo empate seguido, o primeiro foi contra o Huesca, e o pior de tudo, sem marcar e sem criar chances. O time madrilenho gastou todo o seu arsenal contra o Granada?

Com o resultado o Atlético de Madrid chegou aos cinco pontos e subiu para a 10º posição na tabela, enquanto o Villarreal soma 8 e assume temporariamente a liderança da competição.

Na próxima rodada o time de Simeone visita o Celta de Vigo, já o Villarreal recebe o Valência em 'La Ceramica"'.