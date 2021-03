Simeone conta com retornos para visitar o Villarreal

O Atlético de Madrid volta a campo neste domingo, quando visita o Villarreal pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da liderança, a equipe não vive seu melhor momento.

Essa baixa fica nítida quando observamos os números. Dos últimos 12 pontos disputados, os 'colchoneros' deixaram de conquistar 7. Antes dessa fase, haviam perdido 7 em 57.

A queda de rendimento não tirou o time de Simeone da liderança, mas a vantagem sobre Barcelona e Real Madrid caiu para apenas dois e três pontos, respectivamente. Vale lembrar que os catalães disputaram dois jogos a mais e que o rival da capital, um a mais.

O Atlético também vem de tropeço na Champions League, com derrota em casa para o Chelsea por 1 a 0. No entanto, este domingo é uma nova oportunidade para retomar o nível, e o treinador argentino conta com a presença de seus sete pilares, além dois retornos.

Héctor Herrera volta após cumprir quarentena e Sime Vrsaljko está novamente disponível após superar seus problemas físicos. Kieran Trippier está perto de completar a recuperação, mas ainda é desfalque. Lesionados, Giménez e Carrasco também continuam ausentes.

A lista de convocados do Atlético de Madrid: Grbic, Oblak, Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Vrsaljko, Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, João Félix, Suárez, Correa e Dembélé.