Simeone, de recorde a recorde no Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone, o homem mais importante da história recente do Atlético de Madrid, completou 50 anos nesta terça-feira, 28 de abril, meio século para um treinador que já se tornou uma lenda no comando da equipe do Atlético.

E é que o argentino não para de conquistar recorde após recorde, como o apontado nesta quarta-feira pelo jornal 'AS'. Simeone é o treinador das equipes espanholas com mais vitórias nas competições europeias, um total de 62 no comando da equipe 'colchonera'.

Cholo passou oito temporadas e meia na capital espanhola, tempo suficiente para ter conseguido vencer duas Liga Europa e duas Supercopas da Europa, além de ter disputado duas finais da Liga dos Campeões.

Além disso, é também o técnico de Buenos Aires aquele que mais jogos europeus dirigiu em relação aos equipamentos espanhóis, com um total de 98 partidas à frente do time do Atleti.