Simeone, em busca de uma marca histórica contra o Levante

Existem treinadores destinados a ter sucesso, a ter um lugar no hall da fama. Diego Pablo Simeone, além de seu estilo, é um deles.

Como apontou Pedro Martín em 'Cadena COPE', uma única vitória separa Cholo do lendário Aragonés. Se o Atlético prevalecer sobre o Levante, o argentino empatará com Luis Aragonés na lista de técnicos com mais vitórias na Primeira Divisão do Campeonato Espanhol.

Luis Aragonés acumula 194 vitórias como técnico no Atlético de Madrid. Simeone, no momento, tem 193. Mais um e eles estarão empatados. Cholo tem tempo para alcançar Luis no que resta dessa temporada.

Na frente dos dois 'colchoneros', apenas Muñoz que, em sua época, conquistou 257 vitórias no banco do Real Madrid.