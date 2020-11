Simeone aposta em João Félix e Luis Suárez juntos na Champions

Após ótima atuação no fim de semana, com dois gols marcados contra o Osasuna, João Félix foi escalado como titular do Atlético de Madrid para enfrentar o Lokomotiv Moscou.

Invicto no campeonato nacional. o time da capital espanhola chega à tercera rodada da fase de grupos da Champions League com três pontos conquistados e ocupa a segunda posição do grupo 1.

O Lokomotiv Moscou, anfitrião na partida dessa terça-feira, tem apenas um ponto somado e está empatado com o Red Bull Salzburg na lanterna. Com seis pontos, o Bayern de Munique lidera.

Lokomotiv de Moscú: Guilherme, Zhivoglyadov, Rajkovic, Cerqueira, Rybus, Kulikov, Krychowiak, Ignatjev, Miranchuk, Smolov e Zé Luís.

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Herrera, Saúl, Correa, Llorente, João Félix e Luis Suárez.