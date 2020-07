Simeone, feliz por ter alcançado o objetivo

Simeone não esteve perto de conquistar o título espanhol. O Atlético de Madrid acabou a competição a 17 pontos do Real Madrid, mas conseguiu o terceiro lugar, que garante uma vaga para disputar a Liga dos Campeões.

"Objetivo cumprido, como eu dizia, me sinto com mais uma responsabilidade. Entendo, desde que cheguei, as necessidades do clube, que é estar na Liga dos Campeões e para isso precisamos de regularidade, para termos jogadores importantes e estabilidade", declarou o técnico argentino.

E Simeone ignora a crítica: "Ano após ano, a responsabilidade cresce e a exigência também, a crítica deve ser consequência do que a equipe pode dar", disse o treinador.

Em relação à partida contra a Real Sociedad, ele comentou: "Novos jogadores entraram, entraram pouco a pouco. Gostei do time até o minuto 55. Trabalhamos bem, mas não conseguimos encontrar situações para terminar vencendo a partida".

Finalmente, o técnico destacou o pior momento da temporada, que foram repletos de altos e baixos para o Atlético de Madrid. "O mais complicado, sem dúvida, foi depois de perder a Copa del Rey em casa para o Leganés, esse jogo foi difícil", concluiu.