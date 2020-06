Simeone manda um recado aos que reclamam dos horários das partidas

Cholo foi bastante claro sobre isso. Enquanto alguns protestam pelo tempo de descanso, ele prefere manter-se motivado. Não importa as horas, o importante é ganhar pontos de três em três.

"Quando me perguntam sobre esse tipo de situação, sempre falamos que não há desculpas; quando você tem um cronograma, tem que jogar e vencer. Todo o resto é o meu critério, ser respeitoso com os outros, não influencia muito", disse o técnico do Atlético quando questionado sobre as discrepâncias que alguns clubes expressaram sobre as datas e horários de suas partidas em comparação com as dos rivais.

O técnico do Atlético, que jogará no sábado contra o Alavés às 22h00 (horário local) no Wanda Metropolitano, disse que sua equipe deve se concentrar "no que tem que fazer", que é "ganhar cada jogo na hora que for, onde for e com as pausar que existirem durante a partida".

A equipe rojiblanca é uma das que melhor voltou para esse reinício do LaLiga Santander após a pandemia de coronavírus, já que soma dez pontos em doze possíveis e acumula três vitórias consecutivas, embora as duas últimas tenham sido apertado (1-0) contra o Valladolid e 0-1 contra o Levante), e no sábado enfrentarão um adversário que na primeira rodada os igualou com um gol de 0-1, marcado por Álvaro Morata, com um gol de Lucas Pérez no final de 1-1 no placar.

"Aconteceu não apenas contra o Alavés isso de não concluir os jogos e nos encontramos com empates que nos levaram muitos pontos", admitiu Simeone, que considerou que, nos últimos jogos, na vitória contra o Valladolid, eles tiveram "mais tranquilidade e calma "para fechar o duelo.

O técnico argentino apelou, como costuma fazer, à força ofensiva como uma chave que dá margem para "jogar o restante dos jogos de maneira diferente".