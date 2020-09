Simeone não confirma e nem nega a saída de Herrera

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, não confirmou neste sábado a continuidade desta temporada no clube rojiblanco do mexicano Héctor Herrera, generalizou a sua resposta a "todos os jogadores que costumam aparecer continuamente na imprensa" e disse que até ao último dia do prazo de transferência, 5 de outubro, "estão todos, como sempre, sujeitos a poderem sair e ficar".

A pergunta, a última da coletiva à distância da mídia às vésperas do jogo deste domingo contra o Granada, no estádio Wanda Metropolitano, foi direta: Você conta Héctor Herrera para esta temporada?

Nem tão direta foi a resposta de Simeone: "O que vou dizer sobre Herrera é o que posso dizer sobre Costa, Oblak, Lemar, Hermoso e todos os jogadores que muitas vezes aparecem continuamente na imprensa que podem ficar ou sair. Até que estejam aqui conosco, o máximo. No dia 5 de Outubro fecha a janela de transferências. Até esse dia estão todos, como sempre, expostos a poder sair ou ficar".

A possibilidade da chegada para esta temporada do meio-campista uruguaio Lucas Torreira, do Arsenal, questionou nos últimos dias a continuidade da equipe de Herrera, que na temporada passada disputou 29 partidas das 44 que estavam disponíveis, 17 delas como titular, com um gol e uma assistência.