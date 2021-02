"Simeone não tem coração e Mourinho me traiu"

Uma entrevista ao 'Daily Mail' nos permitiu saber mais sobre Filipe Luís. O brasileiro, de volta ao seu país depois de uma longa carreira na Europa, relembrou as duas passagens pelo Atlético de Madrid, com Cholo Simeone, e o pesadelo da passagem pelo Chelsea, onde José Mourinho quase não contou com o brasileiro.

Sobre o técnico argentino, que segundo ele o converteu no melhor do mundo, falou sobre suas demandas no vestiário: "Não é fácil jogar para ele. Ele não tem coração. Nunca pensa se é uma pena que um jogador não joga ou algo assim. Ele sempre decide o que fazer para buscar a vitória".

“Ele transformou o Atleti no time monstruoso que é agora. Não perde tempo nem treina pensando que os jogadores se divertem. Eu era um lateral sem confiança em dezembro e em janeiro me tornei o melhor do mundo. Ele é o único que conseguiu isso de mim", continuou.

Filipe Luís reconheceu que sofria sempre que recebia uma mensagem de Cholo no celular: “Antes eu tinha medo, era estressante, agora é como falar com um amigo. Saí do Atlético, voltei e ele disse : 'Viu? Você só joga bem comigo...'. E ele estava certo, conhecia meu cérebro milimetricamente".

Numa conversa em que também recordou o amor de Eden Hazard por Mario Kart e que gosta pouco dos treinos, Filipe Luís falou também de José Mourinho.

"Eu não jogava e fui ao seu escritório perguntar o motivo. Ele me disse que não se sentia tão seguro na defesa como com Azpilicueta e que eu precisaria ganhar esse posto. Que eu não poderia esperar ser titular por conta do meu nome. Ele tinha razão, não estava jogando bem. Não me arrebento de minha contratação, mas me senti traído por ele. Não queria trabalhar com Mou por mais um ano, mas também não era sua culpa", concluiu o agora jogador do Flamengo.