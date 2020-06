Simeone não terá Koke nem Savic contra o Barça

O Atlético de Madrid encara o Barcelona na próxima terça-feira, no Camp Nou, sem o seu capitão Koke Resurrección, que recebeu o quinto cartão amarelo na vitória 'colchonera' sobre o Alavés (2-1), bem como o zagueiro montenegrino Stefan Savic, também por acumulação de cartões.

Koke recebeu o amarelo aos 90 minutos do segundo tempo, quando se jogou em direção a bola dentro da área para evitar a finalização de Joselu e acabou tocando com a mão.

Savic, por sua vez, fez uma falta mais forte no atacante escocês do Alavés, Oliver Burke no minuto 72, e o ábitro Mario Melero López não hesitou em mostrar o amarelo.

Estarão em campo, por um fio, Álvaro Morata e Marcos Llorente, que somam quatro cartões amarelos.