Simeone repete a lista de relacionados

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, definiu os atletas que estarão à sua disposição neste sábado contra Valladolid no estádio Wanda Metropolitano. Com os desfalques de Sime Vrsaljko e Felipe Monteiro pelo terceiro jogo consecutivo e com a presença de Toni Moya e Manu Sánchez, o repete a lista que formou na vitória diante do Osasuna.

O zagueiro brasileiro está se recuperando de uma lesão muscular, enquanto o croata está se recuperando da artroscopia no joelho esquerdo, à qual foi submetido em 25 de maio.

A lista de Simeonte tem os seguintes 23 jogadores: os goleiros Antonio Adán e Jan Oblak; os defensores Kieran Trippier, Santiago Arias, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Renan Lodi e Manu Sánchez; os meio-campistas Koke Resurrección, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Toni Moya, Yannick Carrasco e Vitolo; e os atacantes Ángel Correa, Diego Costa, Ivan Saponjic, Álvaro Morata e João Félix.