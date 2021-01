Simplesmente Santástico!

Que noite para os fãs do futebol e principalmente para os torcedores do Santos! A Vila Belmiro foi o palco de um verdadeiro show de uma equipe que era desacreditada no início da temporada, mas que agora é finalista da Libertadores da América.

O Santos recebeu o Boca com um único objetivo, vencer! Isso porque, após o empate em 0 a 0 na ida em Buenos Aires, qualquer empate com gols dava a vaga aos argentinos e um novo 0 a 0 levava a decisão para os pênaltis.

Mas com muita personalidade, os 'Meninos da Vila' passaram por cima do temido Boca Juniors com um show de Soteldo, Marinho, Pituca, João Paulo e companhia, sem esquecer é claro de Cuca, a alma dessa equipe.

Após todas as polêmicas na ida e as acusações da imprensa argentina, o Santos entrou em campo mordido e antes mesmo de completar o primeiro minuto, já havia carimbado a trave de Andrada em um chute de Marinho.

Aos 15' o placar já era favorável ao conjunto brasileiro. Soteldo recebeu na esquerda e bateu, a bola explodiu no braço de López dentro da área, o árbitro mandou seguir, e quando os santistas começaram a reclamar Pituca foi mais esperto e bateu para o gol!

O Boca sentiu o golpe e não conseguia sair jogando, o Santos engolia o gigante argentino com muita facilidade e o segundo gol parecia questão de tempo.

Na reta final da etapa inicial Marinho, com uma bomba e Kaio Jorge com um chute cruzado deram um recado, era um presságio do que estava por vir.

Aos 49' saiu o segundo! O Santos sufocou a saída de bola do Boca e recuperou a posse! Soteldo avançou pela esquerda, trouxe para dentro e marcou um golaço!

Não deu nem tempo de comemorar, já que o terceiro veio logo em seguida, aos 50'. Dessa vez, após uma jogadaça de Marinho pela direita, que rolou para Lucas Braga só desviar para as redes!

Era o fim do Boca. Que começou a apelar e viu Fabra covardemente pisar em Marinho e ser expulso diretamente. Com o 3 a 0 no placar e um jogador a mais, a vaga na final já era santista.

O quarto gol só não saiu porque Marinho, Madson e Kaio Jorge ou erraram o alvo ou pararam em Andrada, que evitou o que seria uma goleada ainda maior.

Agora o Santos se prepara para a grande final brasileira contra o Palmeiras no dia 30 de janeiro no templo do futebol mundial, o Maracanã.