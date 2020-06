'Sky Sport': Achraf pode ir para a Inter por 40 milhões

A passagem de Achraf Hakimi pelo Borussia Dortmund chega ao final após dois anos. No entanto, seu retorno ao Real Madrid parece pouco provável. Tanto que o conhecido jornalista Gianluca di Marzio, em informações para a 'Sky Sport', assegurou que o marroquino pode pintar na Inter.

A operação, de acordo com as fontes italianas, está em estado avançado e pode se concretizar por 40 milhões de euros. No entanto, não dá mais detalhes, como a duração do contrato ou se o Real tem uma opção de recompra.

O anúncio de Thomas Meunier por parte do Dortmund, leva a entender que o clube já não tem mais esperanças de continuar com Hakimi.

O jovem lateral agrada e muito a diretoria 'merengue', mas não teria espaço na equipe de Zidane, onde Carvajal é o titular absoluto.