'Sky Sport': No hospital, Raúl Jiménez responde bem após choque de cabeça

No início da partida entre Arsenal e Wolverhampton, os médicos tiveram que atender David Luiz e Raúl Jiménez após um choque de cabeça que pôde ser escutado na transmissão de TV.

O zagueiro e o atacante dividiram no alto após cobrança de escanteio e imediatamente caíram desacordados. O brasileiro pôde permanecer em campo, mas o mexicano teve de ser levado em ambulância a um hospital.

O atacante do Wolverhampton foi transportado com um colete cervical e, desde então, era grande motivo de preocupação devido ao impressionante lance. Ainda com o jogo em andamento, surgiu a primeira atualização de seu estado de saúde.

Segundo a rede de televisão 'Sky Sports', Raúl Jiménez está consciente no hospital e responde bem ao tratamento. Ainda não há diagnóstico nem informação sobre o tempo necessário para sua recuperação.