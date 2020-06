'Sky Sports': Juve e Barça têm acordo de 80 milhões de euros por Arthur

Após Fabio Paratici, diretor geral da Juventus, reconhecer a 'Sky Sports' que o clube italiano vem conversando com o Barcelona para contratar Arthur, o mesmo meio de comunicação divulgou mais informações sobre a operção.

A publicação afirma que os clubes já chegaram a um acerto para a operação pelo custo de 80 milhões de euros. Em relação ao salário, o volante receberia cinco milhões de euros por ano. No entanto, a rede de televisão destaca que o jogador ainda não estaria totalmente convencido de trocar de equipe.

Inicialmente, o ex do Grêmio se recusava a deixar o Camp Nou. No entanto, as coisas estariam mudando. Segundo as informações mais recentes, o jogador do Barcelona teria passado a aceitar a opção de tentar a sorte na Juventus e já teria conversado com a 'Vecchia Signora'.

'Sky Sports' ainda afirma que Paratici não pretende fechar a negociação antes de 30 de junho, dia decisivo para os clubes em relação às negociações de contratos, com definição de renovações e orçamentos.