Smalling se distancia da Roma

Chris Smalling (30) está emprestado na Roma pelo Manchester United e quer ficar com a equipe italiana, mas tem dificuldades.

E é que, segundo o 'Il Messagero', a Roma tem dificuldade em comprar o jogador, porque os 'red devils' pedem uma quantia alta, principalmente considerando a crise causada pelo coronavírus.

Aos 20 milhões de euros que o United deseja, devemos acrescentar as reivindicações do zagueiro, que quer um contrato de três anos com um salário de três milhões por temporada.

A imprensa italiana garantiu que a Roma já havia concordado com o clube inglês sobre uma extensão do empréstimo, já que o contrato termina em 30 de junho e a competição ainda não estará concluída.

A entidade transalpina terá que decidir se quer executar a opção de compra, mas, de acordo com o supracitado veículo de mídia, Petradi, o diretor de esportes já pensa em Vertoghen como uma alternativa, dada a dificuldade de manter Smalling, que jogou 28 jogos com os 'giallorossi'.