Smalling também encanta Mourinho

O Tottenham é o último grande clube que entrou na lista de interessados pela contratação de Chris Smalling. Inter de Milão e Juventus de Turim também querem contar com o jogador da Roma, time no qual está emprestado.

De fato, os própios italianos estariam estudando a possibilidade de adquirirem o passe do jogador com o Manchester United, clube no qual o jogador leva meia vida.

Segundo o 'Express', o time de José Mourinho teria dado um passo à frente para conseguir Smalling nas últimas horas, aparentemente após o pedido do técnico português aos dirigentes do clube.

Portanto, nas próximas horas os londrinos podem entrar em contato com os "red devils" para oferecer uma proposta tentadora que pode fazer o zagueiro deixar o Old Trafford depois de dez anos no clube.