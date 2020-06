Smolov aproveitou a passividade defensiva do Barça para empatar

O Barcelona começou o segundo tempo com as pernas pesadas. O Celta aproveitou a fragilidade defensiva do conjunto azulgrana para empatar a partida em 1 a 1, graças a Fedor Smolov.

A zaga do Barcelona errou o posicionamento, a bola chegou em Okay, que partiu em liberdade e invadiu a área acompanhado de Smolov contra um solitário Piqué.

O meia esperou o momento certo e rolou para o russo, sozinho, sem goleiro, empurrar para as redes. O gol do Celta quebrou a sequência de 500 minutos sem sofrer gols de Ter Stegen.