Smolov desobedece o Celta e volta à Rússia em pleno confinamento

'Radio Galega' garante que Fedor Smolov teria ignorado as indicações de Celta de Vigo e teria retornado à Rússia no meio do confinamento devido à pandemia de coronavírus.

Tudo isso apenas alguns dias depois que o próprio internacional russo foi sincero através das redes sociais e revelou que o grupo de Vigo não estava permitindo que ele retornasse ao seu país.

Mas, embora Smolov não tenha permissão para retornar à Rússia, acabou partindo para o país nórdico, voando exclusivamente em um avião particular.

Para deixar Vigo, de acordo com a mesma mídia, ele alegou "um assunto pessoal" que coincide com o aniversário de sua noiva, neta do ex-presidente russo Boris Yeltsin, que atingirá a maioridade neste mês de abril.