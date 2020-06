Sneijder fala sobre Lautaro: "Recomendo que ele vá ao Real Madrid"

Wesley Sneijder é um cara que chama a atenção toda vez que fala. Ele deixou claro dias atrás, se referindo a como ele mesmo poderia ter atingido o nível de Cristiano e Messi mas não quis. Agora, ele fez algumas declarações nas quais reuniu uma das questões mais complexas do verão.

E embora o interesse do Real Madrid pelo atacante da Inter já tenha sido discutido, o ex-jogador holandês disse diretamente em público que a melhor coisa que Lautaro pode fazer é se mudar para o Santiago Bernabéu. Claro, sem pressa.

"Eu recomendo o Real Madrid. Um jogador que é fisicamente forte e mentalmente forte. Só posso dizer para ele tentar jogar pelo Real Madrid, mas somente depois de muitos anos na Inter", disse Sneijder em 'Sportsmail'.

A frase deixa muito claro o respeito que o ex-jogador tem por dois dos clubes que defendeu anos atrás. Embora ele tivesse mais inclinado ao Real.

Porque, perguntado sobre quem foi o jogador mais talentoso que ele já viu, ele não hesitou por um instante: "Sem dúvida, eu digo Guti".

Havia também falou sobre o Barcelona, ​​embora mais como consequência de lidar com as decisões tomadas no verão passado por De Jong e De Ligt. "Frenkie tomou a melhor decisão de sua vida porque entendeu que seu futebol é perfeito para Espanha e Barcelona. De Ligt escolheu outra maneira, mas, na minha opinião, De Jong é progressivo".