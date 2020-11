Sneijder se coloca no 'top 5' de jogadores holandeses

Em uma entrevista ao 'Tiki Taka Touzani', Sneijder apresentou o seu 'top 5' de melhores jogadores da história da seleção dos Países Baixos. O ex-Real Madrid e Inter, entre outros, apontou nomes como Cruyff, Robben, Van Nistelrooy e Kluivert.

"Me coloco em último lugar. Normalmente nunca faço isso, mas agora simplesmente sim. Com certeza me esqueci de muitos, não vi Cruyff jogar ao vivo, por isso cito tantos da minha geração, porque foi uma grande geração", disse.

Aos 36 anos, Sneijder já está aposentado a um ano, e passou a trabalhar nos escritórios. Mas já está desejando voltar aos gramados, dessa vez como treinador.

"Já estou dando alguns passos, é o que eu queria quando era jogador e tentarei ser no mais alto nível", explicou Sneijder, que espera dirigir um dos grandes da Europa.