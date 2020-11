Só dá Brasil

Alguém consegue parar o Brasil de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022? Bom, quem tentou dessa vez foi o Uruguai, sem sucesso.

O conjunto liderado por Óscar Tabarez vinha cheio de moral após a vitória por 3 a 0 para a Colômbia fora de casa. Enquanto o Brasil não tinha feito um bom jogo contra a Venezuela.

Mas quando a bola rolou, o time brasileiro mostrou porque é o líder do torneio. O ataque uruguaio chegou a carimbar a trave de Ederson em duas oportunidades. Uma no começo do primeiro tempo com Darwin Núñez e a outra já nos minutos finais da etapa inicial com Godin, e foi só.

No mais, o Brasil controlou a partida. E saiu na frente aos 33' após uma boa jogada pelo lado direito, Danilo fez o cruzamento, Gabriel Jesus ajeitou para Arthur, que bateu, a bola desviou e acabou nas redes de Campaña.

O segundo veio pouco minutos depois em uma jogada ensaiada. Depois de uma cobrança de escanteio curtinha, a bola chegou em Renan Lodi que levantou na área e Richarlison apareceu no meio da zaga para desviar de cabeça para as redes.

Como não poderia ser diferente em uma partida entre Brasil e Uruguai, teve polêmica. Já no segundo tempo Cavani acabou sendo expulso. O atacante fez uma falta em Richarlison, inicialmente o árbitro deu só o cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR, viu as imagens no monitor e resolveu expulsar o uruguaio ao confirmar um pisão no tornozelo do brasileiro. O atacante do United saiu de campo muito irritado.

Alguns minutos depois da expulsão de Cavani, o Uruguai conseguiu balançar as redes, mas o gol acabou sendo anulado. Isso porque Cáceres, responsável por empurrar para as redes, estava em posição irregular.

Com a vitória, o Brasil continua com 100% de aproveitamento, chegoando aos 12 pontos e a liderança nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022. Já o Uruguai é o quinto com seis pontos.

Na próxima rodada, já em 2021, o Brasil visita a Colômbia (7º), enquanto o time uruguaio pega a Argentina (3º) em Buenos Aires.