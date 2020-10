"Só espero que Messi seja feliz"

Javier Saviola concedeu uma entrevista ao 'Calciomercato.it' antes da partida entre Juventus e Barcelona pela Champions League. O ex-atacante foi o protagonista da partida em 2003 e recordou.

"Marquei um gol importante da ida, mas outro de Zalayeta nos eliminou na volta. Foi bonito enfrentar a Juventus e é uma linda lembrança", disse.

Saviola admitiu que gostaria de ter jogador na Juventus e que houveram alguns rumores, mas que no final a operação não foi concretizada.

Sobre a situação enfrentada por Leo Messi, o compatriota desejou o melhor para o camisa '10', seja onde for, no Barcelona ou em qualquer outro lugar.

"Acompanhei a situação. Antes de mais nada, pelo seu bem e do futebol, espero que seja feliz. Não sei comentar sobre tudo que aconteceu, mas desejo desfrutar do seu talento por muitos anos. No Barcelona ou onde for", concluiu.