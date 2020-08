Só Love: Neymar chega no estádio ao som de Claudinho e Buchecha!

Medo e nervosismo? Não em Neymar. Poderíamos ver isso por se tratar de uma final da Liga dos Campeões. Muitos torcedores devem estar mais tensos do que o próprio atacante nas horas que antecederam o início do confronto contra o Bayern.

Neymar desceu do ônibus no estádio e foi visto com a mesma caixa de som com a qual festejou a vaga na final após vencer o RB Leipzig.

O atacante colocou a música 'Só Love - Claudinho e Buchecha' no volume máximo para aliviar aqueles momentos tensos antes de ouvir o primeiro apito do árbitro.

Como se não bastasse, Neymar parou em frente a uma tela onde havia fãs assistindo a chegada do PSG e fez a dancinha característica da dupla brasileira.